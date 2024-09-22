Владимир Белоцерковец - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Белоцерковец
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 2000 (24 года)
|Рост
|179
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Белоцерковец
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 2000 (24 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.12.2024
|1' - 90'
|Ингулец
|0:2
|Колос
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|08.12.2024
|1' - 45'
|Ингулец
|1:0
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|29.11.2024
|1' - 90'
|Ворскла
|0:3
|Ингулец
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ингулец
|13
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2024
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|08.12.2024
|1' -45'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|29.11.2024
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:3
|Ингулец (Петрово)
|90'
|23.11.2024
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|6:0
|Ингулец (Петрово)
|08.11.2024
|1' -89'
|Левый берег (Киев)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|03.11.2024
|1' -90'
|Динамо К (Киев)
|5:2
|Ингулец (Петрово)
|20.10.2024
|1' -88'
|ЛНЗ (Черкасы)
|2:0
|Ингулец (Петрово)
|04.10.2024
|1' -88'
|Карпаты (Львов)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|29.09.2024
|Был в запасе
|Оболонь (Киев)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|22.09.2024
|1' -89'
|Верес (Ровно)
|2:2
|Ингулец (Петрово)
|14.09.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Ингулец (Петрово)
|30.08.2024
|1' -90'
|Рух (Львов)
|5:0
|Ингулец (Петрово)
|25.08.2024
|1' -79'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Ингулец (Петрово)
|17.08.2024
|1' -89'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Ингулец (Петрово)
|10.08.2024
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)