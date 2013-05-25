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Сергей Шумилин
Статистика
Сергей Шумилин - статистика
Завершил карьеру
21 февраля 1990 (36)
#99 | Нападающий
178 см | 71 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
3 : 0
25.05.2013
Ротор
75' - 90'
76'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
0 : 3
20.05.2013
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ротор
0 : 1
13.05.2013
Салют
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Волгарь
1 : 0
07.05.2013
Ротор
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Ротор
0 : 0
18.03.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 2
11.03.2013
Ротор
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1 : 0
16.11.2012
Ротор
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Уфа
1 : 0
12.11.2012
Ротор
1' - 51'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Ротор
3 : 0
05.11.2012
Балтика
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Ротор
2 : 0
26.10.2012
Cибирь
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
2 : 0
22.10.2012
Сочи
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Салют
1 : 0
15.10.2012
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
3 : 1
08.10.2012
Волгарь
86' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
1 : 1
16.07.2012
Ротор
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Ротор
1 : 0
09.07.2012
Томь
85' - 90'
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