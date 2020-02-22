Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адам Клэйтон - статистика

Завершил карьеру
14 января 1989 (37), Манчестер
#7 | Полузащитник
175 см | 69 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидлсбро
17
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Барнсли
1 : 0
22.02.2020
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
11.02.2020
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брентфорд
3 : 2
08.02.2020
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
01.02.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Мидлсбро
1 : 1
21.01.2020
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Фулхэм
1 : 0
17.01.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Мидлсбро
2 : 2
11.01.2020
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Престон
0 : 2
01.01.2020
Мидлсбро
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Вест Бромвич
0 : 2
29.12.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Мидлсбро
1 : 0
26.12.2019
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Мидлсбро
2 : 1
20.12.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Суонси
3 : 1
14.12.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
10.12.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Мидлсбро
1 : 0
07.12.2019
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лидс
4 : 0
30.11.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Мидлсбро
1 : 0
27.11.2019
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 2
24.11.2019
Халл Сити
Был в запасе
55'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
09.11.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
2 : 0
02.11.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Мидлсбро
0 : 0
26.10.2019
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Мидлсбро
0 : 1
19.10.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
04.10.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Мидлсбро
1 : 1
01.10.2019
Престон
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Мидлсбро
1 : 4
28.09.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
5'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
1 : 0
21.09.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
1 : 0
14.09.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 2
31.08.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
24.08.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Мидлсбро
1 : 0
20.08.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Блэкберн
1 : 0
17.08.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Мидлсбро
0 : 1
10.08.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лутон Таун
3 : 3
02.08.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
4
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
3
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
6
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+