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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Мидлсбро
Брентфорд - Мидлсбро: обзор матча 08 февраля 2020
Брентфорд
08.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 2
Завершен
Мидлсбро
24'
Ж. Жанвье
87'
О. Уоткинс
58'
Л. Уинг
63'
Э. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Мидлсбро
ГОЛ! 2:2!
О. Уоткинс
87'
68'
Желтая карточка
М. Тавернье
63'
ГОЛ! 1:2!
Э. Флетчер
Пас отдал
М. Тавернье
58'
ГОЛ! 1:1!
Л. Уинг
Пас отдал
Э. Флетчер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Жанвье
Пас отдал
Э. Пайннок
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Мидлсбро
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-2-2
1
Райя
3
Генри
17
Жанвье
2
Пайннок
3
Дальсгаард
8
Йенсен
23
Нергор
10
Бенрахма
11
Уоткинс
3-4-1-1
2
Мукуди
23
Фрай
17
МакНэйр
21
Джонсон
6
Сэйвилл
10
Уинг
16
Хаусон
16
Тавернье
11
Флетчер
Остались в запасе
Брентфорд
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Томас Франк
11
Равель Моррисон
АП
25
Томас Мехиас
ВР
7
Адам Клэйтон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
25
Томас Мехиас
ВР
7
Адам Клэйтон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Брентфорд - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
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