Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Мидлсбро
Лидс - Мидлсбро: обзор матча 30 ноября 2019
Лидс
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
4 : 0
Завершен
Мидлсбро
3'
П. Бэмфорд
45+3'
М. Клих
67'
Э. Кошта
73'
М. Клих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Мидлсбро
75'
Желтая карточка
Д. Хаусон
ГОЛ! 4:0!
М. Клих
Пас отдал
К. Филлипс
73'
ГОЛ! 3:0!
Э. Кошта
67'
65'
Желтая карточка
Д. Айяла
ГОЛ! 2:0!
М. Клих
45'
+3
27'
Желтая карточка
П. МакНэйр
Желтая карточка
К. Филлипс
24'
Желтая карточка
П. Бэмфорд
22'
ГОЛ! 1:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
П. Эрнандес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Мидлсбро
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
7
Адам Клэйтон
ЦП
3-1-1-2-2
1
Касилья
6
Купер
12
Эйлинг
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
11
Кошта
45
Бэмфорд
3-3-1-2
17
МакНэйр
23
Фрай
4
Айяла
6
Сэйвилл
10
Уинг
16
Хаусон
16
Тавернье
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Лидс
Мидлсбро
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
25
Томас Мехиас
ВР
7
Адам Клэйтон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
7
Адам Клэйтон
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Лидс - Мидлсбро
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Мидлсбро
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+