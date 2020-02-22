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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Мидлсбро
Барнсли - Мидлсбро: обзор матча 22 февраля 2020
Барнсли
22.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Мидлсбро
Желтая карточка
М. Бере
89'
Желтая карточка
К. Вудроу
78'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
6
Аапо Хальме
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Мидлсбро
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Барнсли
16
Люк Томас
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
1-2-2
6
Хальме
8
Бере
20
Моуатт
18
Браун
12
Вудроу
3-4-1-2
32
Фрэнд
5
Шоттон
2
Мукуди
16
Хаусон
21
Джонсон
10
Уинг
6
Сэйвилл
11
Моррисон
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
Остались в запасе
Барнсли
Мидлсбро
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
16
Люк Томас
ЦФ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Барнсли - Мидлсбро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
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