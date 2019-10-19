Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Вест Бромвич
Мидлсбро - Вест Бромвич: обзор матча 19 октября 2019
Мидлсбро
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
82'
Х. Робсон-Кану
82'
Х. Робсон-Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Вест Бромвич
90'
+3
Желтая карточка
А. Хегази
90'
+3
Желтая карточка
А. Хегази
90'
+2
Замена
️️️️
А. Хегази
Замена
️️️️
M. Browne
88'
Желтая карточка
Д. Хаусон
84'
Желтая карточка
Д. Хаусон
84'
82'
ГОЛ! 0:2!
Х. Робсон-Кану
82'
ГОЛ! 0:1!
Х. Робсон-Кану
80'
Желтая карточка
Д. Ливермор
80'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Замена
️️️️
Э. Флетчер
72'
64'
Желтая карточка
Н. Фергюсон
63'
Замена
️️️️
К. Эдвардс
62'
Замена
️️️️
Х. Робсон-Кану
Желтая карточка
М. Тавернье
47'
Желтая карточка
М. Тавернье
47'
25'
Желтая карточка
Ч. Остин
25'
Желтая карточка
Ч. Остин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Ryan Shotton
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
36
Натан Фергюсон
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
11
Маркус Браун
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
37
Ben Liddle
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
11
Chris Brunt
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
3-2-5-1-1
12
Рэндольф
23
Фрай
17
МакНэйр
5
4
Айяла
5
Шоттон
16
Хаусон
21
Джонсон
10
Уинг
28
6
Сэйвилл
16
Тавернье
27
Ассомбалонга
4-1-3-1-1
26
Джонстон
5
Бартли
36
Фергюсон
2
Ферлонг
6
Аджайи
8
Ливермор
10
Кровинович
14
Сойерс
19
Диангана
10
Перейра
32
Остин
11
11
11
Флетчер
11
Флетчер
26
Хегази
26
Хегази
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
22
Эдвардс
22
Эдвардс
Остались в запасе
Мидлсбро
Вест Бромвич
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
11
Маркус Браун
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
37
Ben Liddle
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
11
Chris Brunt
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
11
Маркус Браун
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
37
Ben Liddle
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
11
Chris Brunt
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Мидлсбро - Вест Бромвич
4
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Вест Бромвич
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+