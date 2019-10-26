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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Фулхэм
Мидлсбро - Фулхэм: обзор матча 26 октября 2019
Мидлсбро
26.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Фулхэм
Желтая карточка
П. МакНэйр
87'
72'
Желтая карточка
Х. Рид
Желтая карточка
М. Тавернье
42'
17'
Красная карточка
М. Родак
7'
Желтая карточка
Д. Одои
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
21
Марвин Джонсон
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-3-1-2
17
МакНэйр
23
Фрай
4
Айяла
6
Сэйвилл
10
Уинг
16
Хаусон
16
Тавернье
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
4-2-2-2
1
Родак
3
Одои
3
Рим
26
Моусон
23
Брайан
10
Кэрни
6
Рид
17
Онома
14
Рид
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Мидлсбро
Фулхэм
25
Томас Мехиас
ВР
21
Марвин Джонсон
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
21
Марвин Джонсон
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Мидлсбро - Фулхэм
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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