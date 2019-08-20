Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Уиган Атлетик
Мидлсбро - Уиган Атлетик: обзор матча 20 августа 2019
Мидлсбро
20.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
23'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Уиган Атлетик
72'
Желтая карточка
С. Кипр
Желтая карточка
Д. Айяла
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Д. Хаусон
23'
Желтая карточка
М. Браун
21'
17'
Желтая карточка
Н. Бирн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
11
Маркус Браун
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Мидлсбро
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
4
Льюис МакЛед
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
3-4-2
12
Рэндольф
17
МакНэйр
4
Айяла
5
Шоттон
11
Браун
10
Уинг
16
Хаусон
7
Клэйтон
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
3-2-2-1-1
1
Маршалл
4
Кипр
13
Фокс
22
Данкли
14
Бирн
33
Робинсон
8
Эванс
8
Морси
19
Мэсси
19
Мур
Остались в запасе
Мидлсбро
Уиган Атлетик
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Мидлсбро - Уиган Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Уиган Атлетик
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+