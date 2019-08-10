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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Брентфорд
Мидлсбро - Брентфорд: обзор матча 10 августа 2019
Мидлсбро
10.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 1
Завершен
Брентфорд
54'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Брентфорд
82'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
54'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
С. Каньос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Мидлсбро
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
3-4-2
12
Рэндольф
17
МакНэйр
4
Айяла
5
Шоттон
7
Клэйтон
10
Уинг
21
Джонсон
16
Хаусон
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
3-2-1-1-1
1
Райя
18
Янссон
17
Жанвье
2
Пайннок
3
Дальсгаард
3
Генри
8
Йенсен
7
Каньос
11
Уоткинс
Остались в запасе
Мидлсбро
Брентфорд
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Мидлсбро - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
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