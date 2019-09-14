Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Рединг
Мидлсбро - Рединг: обзор матча 14 сентября 2019
Мидлсбро
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
60'
М. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Рединг
ГОЛ! 1:0!
М. Джонсон
60'
59'
Желтая карточка
М. Моррисон
44'
Желтая карточка
Л. Бойе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Мидлсбро
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
Рединг
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
25
Пеле
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
3-3-2
12
Рэндольф
17
МакНэйр
23
Фрай
5
Шоттон
7
Клэйтон
10
Уинг
21
Джонсон
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
4-4-1
1
Кабрал
26
Мур
5
Моррисон
17
Идом
3
Ричардс
4
Риномхота
11
Мейте
14
Эджария
8
Свифт
15
Бойе
Остались в запасе
Мидлсбро
Рединг
16
Маркус Тавернье
ЛВ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
Главный тренер
Ким Хелльберг
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
25
Пеле
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
Остались в запасе
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
25
Пеле
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Мидлсбро - Рединг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Рединг
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+