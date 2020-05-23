Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур