Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Паст - статистика

Завершил карьеру
16 марта 1988 (38), Одесса
#44 | Вратарь
187 см | 72 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
9
-10
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Ворскла
2 : 0
24.05.2015
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Металлист
0 : 0
20.05.2015
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Черноморец
0 : 0
15.05.2015
Металлург
1' - 90'
78'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
2 : 0
10.05.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Черноморец
0 : 3
03.05.2015
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Металлург
1 : 0
25.04.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Черноморец
1 : 1
19.04.2015
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Шахтер
5 : 0
11.04.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Черноморец
0 : 2
04.04.2015
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Заря
1 : 0
15.03.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Волынь
1 : 1
08.03.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
27.02.2015
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
07.12.2014
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Олимпик
2 : 1
29.11.2014
Черноморец
1' - 90'
50'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Черноморец
1 : 0
08.11.2014
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Металлург
0 : 0
01.11.2014
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Днепр
2 : 1
19.10.2014
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Черноморец
2 : 2
04.10.2014
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Говерла
0 : 0
21.09.2014
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Черноморец
0 : 2
13.09.2014
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
2 : 0
30.08.2014
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Черноморец
0 : 0
16.08.2014
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Черноморец
1 : 0
11.08.2014
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Мариуполь
3 : 3
04.08.2014
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Черноморец
4 : 0
26.07.2014
Олимпик
Был в запасе
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
4
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
3
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
6
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+