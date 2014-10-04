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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлург
Черноморец - Металлург: обзор матча 04 октября 2014
Черноморец
04.10.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Металлург
17'
А. Гай (П)
88'
Р. Фомин
44'
К. Макридис
52'
Н. Морозюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлург
89'
Замена
Александре
️️️️
А. Адорно
88'
Замена
В. Прийма
️️️️
Д. Лазич
ГОЛ! 2:2!
Р. Фомин
88'
Замена
А. Слинкин
️️️️
Е. Опанасенко
83'
Желтая карточка
М. Сиваков
80'
Замена
А. Шиндер
️️️️
В. Аржанов
80'
77'
Замена
В. Федотов
️️️️
Н. Морозюк
63'
Желтая карточка
А. Нойок
Замена
В. Балашов
️️️️
Д. Гречишкин
62'
52'
ГОЛ! 1:2!
Н. Морозюк
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Макридис
Желтая карточка
Е. Зубейко
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гай
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
21
Альдо Адорно
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
4
Тейку
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
4-4-1-1
44
Паст
22
Зубейко
3
Сиваков
39
Опанасенко
77
Кутас
8
Ковальчук
24
Гречишкин
19
Гай
17
Аржанов
21
Бобко
19
Фомин
3-1-4-1-1
13
Бандура
23
Соболь
44
Чечер
5
Путивцев
55
Нойок
8
Нельсон
10
Лазич
9
Овсепян
6
Морозюк
13
Макридис
21
Адорно
39
Опанасенко
33
Слинкин
33
Слинкин
39
Опанасенко
24
Гречишкин
27
Балашов
27
Балашов
24
Гречишкин
17
Аржанов
7
Шиндер
7
Шиндер
17
Аржанов
10
Лазич
4
Прийма
4
Прийма
10
Лазич
21
Адорно
14
Александре
14
Александре
21
Адорно
6
Морозюк
19
Федотов
19
Федотов
6
Морозюк
Остались в запасе
Черноморец
Металлург
13
Юрий Мартыщук
ВР
4
Тейку
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
4
Тейку
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
Остались в запасе
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Черноморец - Металлург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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