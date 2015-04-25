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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Черноморец
Металлург - Черноморец: обзор матча 25 апреля 2015
Металлург
25.04.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
43'
Д. Лазич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Черноморец
Замена
А. Барановский
️️️️
А. Мораес
90'
+1
Замена
А. Нойок
️️️️
Александре
82'
79'
Замена
Ю. Путраш
️️️️
А. Филимонов
Замена
В. Федотов
️️️️
Н. Морозюк
76'
74'
Желтая карточка
А. Филимонов
73'
Замена
Е. Смирнов
️️️️
В. Кабаев
46'
Замена
В. Балашов
️️️️
А. Кича
ГОЛ! 1:0!
Д. Лазич
Пас отдал
Г. Нельсон
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
37
Габриэль
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
42
Йован Крнета
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
99
Вадим Яворский
ЦФ
21
Петро Переверза
ЦФ
3-5-1-1
79
Панькив
37
Габриэль
4
Прийма
44
Чечер
23
Насонов
8
Нельсон
10
Лазич
6
Морозюк
14
Александре
13
Макридис
18
Мораес
3-2-3-1-1
13
Мартыщук
25
Мартыненко
8
Кича
42
Крнета
77
Кутас
16
Филимонов
32
Петько
24
Гречишкин
94
Данченко
22
Кабаев
9
Диденко
14
Александре
55
Нойок
55
Нойок
14
Александре
18
Мораес
22
Барановский
22
Барановский
18
Мораес
6
Морозюк
19
Федотов
19
Федотов
6
Морозюк
22
Кабаев
61
Смирнов
61
Смирнов
22
Кабаев
16
Филимонов
40
Путраш
40
Путраш
16
Филимонов
8
Кича
27
Балашов
27
Балашов
8
Кича
Остались в запасе
Металлург
Черноморец
7
Богдан Мишенко
ЛВ
13
Александр Бандура
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
99
Вадим Яворский
ЦФ
21
Петро Переверза
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
7
Богдан Мишенко
ЛВ
13
Александр Бандура
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
Остались в запасе
99
Вадим Яворский
ЦФ
21
Петро Переверза
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Металлург - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Оболонь
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