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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Черноморец
Волынь - Черноморец: обзор матча 08 марта 2015
Волынь
08.03.2015, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
77'
И. Жунич
35'
И. Жунич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Черноморец
81'
Желтая карточка
В. Балашов
ГОЛ! 1:1!
И. Жунич
Пас отдал
Р. Бабенко
77'
75'
Желтая карточка
В. Кабаев
75'
Замена
А. Калитов
️️️️
А. Филимонов
Замена
В. Хомченко
️️️️
М. Бабатунде
75'
67'
Замена
О. Данченко
️️️️
Д. Васин
Желтая карточка
М. Бабатунде
61'
Замена
С. Политыло
️️️️
Ф. Матей
58'
54'
Замена
В. Кабаев
️️️️
Е. Смирнов
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Жунич
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Т. Парцвания
25'
Желтая карточка
Т. Парцвания
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
16
Артем Филимонов
ЛЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
42
Йован Крнета
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
39
Денис Васин
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
82
Александр Калитов
ЦЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
99
Вадим Яворский
ЦФ
3-5-2
35
Шуст
23
Немчанинов
3
Парцвания
5
Жунич
31
Шабанов
93
Матей
30
Кобахидзе
79
Бабатунде
11
Шарпар
8
Бабенко
10
Бикфалви
4-3-1-2
13
Мартыщук
33
Олейник
25
Мартыненко
42
Крнета
16
Филимонов
61
Смирнов
33
Слинкин
24
Гречишкин
27
Балашов
9
Диденко
39
Васин
79
Бабатунде
94
Хомченко
94
Хомченко
79
Бабатунде
93
Матей
89
Политыло
89
Политыло
93
Матей
3
Парцвания
30
Гуменюк
30
Гуменюк
3
Парцвания
61
Смирнов
22
Кабаев
22
Кабаев
61
Смирнов
16
Филимонов
82
Калитов
82
Калитов
16
Филимонов
39
Васин
94
Данченко
94
Данченко
39
Васин
Остались в запасе
Волынь
Черноморец
13
Артем Кичак
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Остались в запасе
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Волынь - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Авангард
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