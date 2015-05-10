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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Черноморец
Карпаты - Черноморец: обзор матча 10 мая 2015
Карпаты
10.05.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
78'
В. Костевич
86'
В. Страшкевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Черноморец
Замена
В. Кравец
️️️️
Д. Кожанов
88'
ГОЛ! 2:0!
В. Страшкевич
86'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
М. Швед
84'
82'
Замена
Е. Мурашов
️️️️
Д. Васин
ГОЛ! 1:0!
В. Костевич
Пас отдал
М. Швед
78'
73'
Замена
А. Калитов
️️️️
А. Филимонов
69'
Желтая карточка
А. Диденко
66'
Желтая карточка
С. Петько
64'
Замена
В. Яворский
️️️️
Е. Смирнов
Замена
А. Карноза
️️️️
О. Голодюк
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
51
Владислав Щетинин
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
61
Евгений Смирнов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
39
Денис Васин
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Артур Карноза
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
58
Олег Луценко
ЦЗ
42
Йован Крнета
ЦЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
14
Евгений Мурашов
ЦФ
99
Вадим Яворский
ЦФ
4-5-1
23
Мисак
21
Костевич
26
Новотрясов
4
Гитченко
11
Мирошниченко
16
Худобяк
9
Кожанов
8
Кльоц
20
Даушвили
32
Голодюк
9
Швед
4-3-1-2
13
Мартыщук
44
Гадрани
51
Щетинин
25
Мартыненко
16
Филимонов
32
Петько
61
Смирнов
94
Данченко
22
Кабаев
9
Диденко
39
Васин
9
Кожанов
3
Кравец
3
Кравец
9
Кожанов
9
Швед
27
Страшкевич
27
Страшкевич
9
Швед
32
Голодюк
10
Карноза
10
Карноза
32
Голодюк
39
Васин
14
Мурашов
14
Мурашов
39
Васин
16
Филимонов
82
Калитов
82
Калитов
16
Филимонов
61
Смирнов
99
Яворский
99
Яворский
61
Смирнов
Остались в запасе
Карпаты
Черноморец
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Амбросий Чачуа
АП
1
Роман Пидкивка
ВР
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
58
Олег Луценко
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
42
Йован Крнета
ЦЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Амбросий Чачуа
АП
1
Роман Пидкивка
ВР
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Остались в запасе
58
Олег Луценко
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
42
Йован Крнета
ЦЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Карпаты - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Украина
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