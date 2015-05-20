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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Черноморец
Металлист - Черноморец: обзор матча 20 мая 2015
Металлист
20.05.2015, среда, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Черноморец
Желтая карточка
С. Назаренко
83'
82'
Желтая карточка
С. Петько
81'
Замена
Е. Мурашов
️️️️
О. Данченко
73'
Замена
А. Слинкин
️️️️
Д. Васин
Замена
С. Барилко
️️️️
Каядо
71'
59'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Е. Смирнов
Замена
Д. Соломаха
️️️️
А. Довгий
59'
41'
Желтая карточка
А. Филимонов
Желтая карточка
А. Довгий
36'
Желтая карточка
Н. Ищенко
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
9
Сергей Назаренко
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
88
Каядо
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
51
Владислав Щетинин
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
42
Йован Крнета
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
99
Вадим Яворский
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
30
Юрица Булят
ЦЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
55
Даниил Соломаха
ЦФ
51
Игорь Козынец
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
14
Евгений Мурашов
ЦФ
4-3-1-2
23
Погорелый
33
Селин
2
Рыжук
32
Ищенко
50
Болбат
9
Назаренко
6
Довгий
8
Ковальчук
21
Бобко
88
Каядо
80
Приёмов
4-3-3
44
Паст
51
Щетинин
25
Мартыненко
42
Крнета
16
Филимонов
61
Смирнов
32
Петько
94
Данченко
39
Васин
9
Диденко
99
Яворский
6
Довгий
55
Соломаха
55
Соломаха
6
Довгий
88
Каядо
11
Барилко
11
Барилко
88
Каядо
94
Данченко
14
Мурашов
14
Мурашов
94
Данченко
39
Васин
33
Слинкин
33
Слинкин
39
Васин
61
Смирнов
24
Гречишкин
24
Гречишкин
61
Смирнов
Остались в запасе
Металлист
Черноморец
10
Богдан Бойчук
ПВ
51
Игорь Козынец
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
1
Денис Сидоренко
ВР
30
Юрица Булят
ЦЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Антон Кича
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
10
Богдан Бойчук
ПВ
51
Игорь Козынец
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
1
Денис Сидоренко
ВР
30
Юрица Булят
ЦЗ
Остались в запасе
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Антон Кича
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Металлист - Черноморец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
ОСК Металлист
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