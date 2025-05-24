Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Борха Мартинес - статистика

Завершил карьеру
8 февраля 1995 (31)
#4 | Полузащитник
178 см
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
17
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 34 тур
Урал
3 : 1
24.05.2025
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 33 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
17.05.2025
Родина
1' - 90'
Россия. Первая лига, 32 тур
Алания
0 : 4
11.05.2025
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 31 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
03.05.2025
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. Первая лига, 30 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
26.04.2025
Енисей
1' - 90'
83'
Россия. Первая лига, 29 тур
Черноморец
2 : 1
19.04.2025
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 28 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
13.04.2025
Арсенал
1' - 90'
24'
Россия. Первая лига, 27 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
06.04.2025
Балтика
1' - 90'
Россия. Первая лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
23.03.2025
Ротор
1' - 90'
Россия. Первая лига, 24 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
16.03.2025
Сочи
1' - 90'
Россия. Первая лига, 23 тур
Шинник
0 : 1
09.03.2025
СКА-Хабаровск
1' - 90'
26'
79'
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
0 : 1
02.03.2025
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
0 : 1
30.11.2024
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 20 тур
Чайка
0 : 0
24.11.2024
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
17.11.2024
Торпедо
1' - 90'
Россия. Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
10.11.2024
Уфа
1' - 90'
Россия. Первая лига, 17 тур
Балтика
2 : 0
03.11.2024
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
6 : 1
26.10.2024
Черноморец
1' - 90'
Россия. Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
20.10.2024
Урал
Был в запасе
Россия. Первая лига, 14 тур
Ротор
1 : 1
13.10.2024
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 13 тур
Уфа
3 : 3
05.10.2024
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
29.09.2024
Тюмень
Был в запасе
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
1
Миранчук сравнил сервис в Москве и США
11:26
Морган раскрыл, что именно взбесило Роналду в сборной Португалии
11:13
1
«Барселона» продлила контракт с ведущим нападающим
10:37
1
ФотоМесси прокомментировал тренировки перед последним матчем в сборной Аргентины
10:21
1
Пирс Морган заявил, что тренер Португалии обращался с Роналду в сборной как с дерьмом
09:57
4
Гурцкая объяснил, почему «Родина» выбрала Альбу
09:48
Вагнер Лав определил лучшего российского нападающего, против которого играл
09:05
Агент рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к Тюкавину
08:59
1
Тренера Португалии обвинили в том, что он подстроил уход Роналду из сборной
08:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+