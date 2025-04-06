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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Балтика
СКА-Хабаровск - Балтика: обзор матча 06 апреля 2025
СКА-Хабаровск
06.04.2025, воскресенье, 08:00
Россия. Первая лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
26'
Г. Гонгадзе
45+2'
Б. Хиль
52'
В. Лисакович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Балтика
Замена
М. Кутовой
️️️️
Н. Першин
82'
80'
Замена
О. Исаенко
️️️️
С. Пряхин
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Р. Гаджимурадов
75'
Замена
Ж. Киньонес
️️️️
Г. Гурбан
69'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
69'
67'
Желтая карточка
А. Осипов
65'
Замена
А. Осипов
️️️️
И. Петров
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Лисакович
47'
Желтая карточка
К. Андраде
46'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Н. Титков
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Б. Хиль
45'
Желтая карточка
С. Пряхин
ГОЛ! 1:0!
Г. Гонгадзе
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-1-1-2-2
98
Имамов
91
Носков
17
Покидышев
44
Журавлев
44
Гурбан
46
Першин
4
Мартинес
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Алиев
10
Гонгадзе
4-1-3-1-1
39
Бориско
25
Андраде
2
Варатынов
4
Гассама
23
Чернов
8
Мендель
18
Титков
10
Петров
73
Петров
17
Саусь
91
Хиль
44
Гурбан
79
Киньонес
79
Киньонес
44
Гурбан
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
46
Першин
90
Кутовой
90
Кутовой
46
Першин
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
Пряхин
44
Исаенко
44
Исаенко
Пряхин
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
19
Пряхин
19
Пряхин
18
Титков
99
Лисакович
99
Лисакович
18
Титков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Балтика
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Балтика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Александр Чекалин (Воронеж)
Резервный судья:
Максим Скорочкин (Владивосток)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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