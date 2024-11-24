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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - СКА-Хабаровск
Чайка - СКА-Хабаровск: обзор матча 24 ноября 2024
Чайка
24.11.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - СКА-Хабаровск
86'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
А. Нестеров
78'
77'
Замена
Я. Шарль
️️️️
Г. Гонгадзе
77'
Замена
М. Йосипой
️️️️
К. Алиев
Замена
А. Ивашин
️️️️
Д. Пелих
74'
Замена
О. Николаев
️️️️
М. Ужгин
73'
Замена
А. Евдокимов
️️️️
Н. Кармаев
73'
70'
Желтая карточка
К. Алиев
Желтая карточка
А. Нестеров
69'
69'
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
66'
Желтая карточка
Р. Емельянов
Желтая карточка
Н. Кармаев
59'
58'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Н. Першин
42'
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
Замена
Я. Арбузов
️️️️
М. Бамматгереев
38'
Желтая карточка
Н. Маляров
28'
Пенальти не реализован!
А. Хохлачев
14'
Желтая карточка
А. Хохлачев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Штепа
45
Кармаев
2
Нестеров
61
Ужгин
2
Пелих
10
Зарыпбеков
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
7
Хохлачев
19
Руденко
4-1-1-1-3
98
Имамов
44
Журавлев
50
Быков
17
Покидышев
91
Носков
46
Першин
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Алиев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
2
Пелих
24
Ивашин
24
Ивашин
2
Пелих
2
Нестеров
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
2
Нестеров
45
Кармаев
99
Евдокимов
99
Евдокимов
45
Кармаев
61
Ужгин
11
Николаев
11
Николаев
61
Ужгин
10
Бамматгереев
19
Арбузов
19
Арбузов
10
Бамматгереев
46
Першин
92
Емельянов
92
Емельянов
46
Першин
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
10
Алиев
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Алиев
10
Гонгадзе
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Чайка
СКА-Хабаровск
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Чайка - СКА-Хабаровск
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Андрей Зубов (Азов)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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