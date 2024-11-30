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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - СКА-Хабаровск
Сокол - СКА-Хабаровск: обзор матча 30 ноября 2024
Сокол
30.11.2024, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
39'
Г. Гонгадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - СКА-Хабаровск
Замена
Р. Ермолин
️️️️
А. Синяк
87'
79'
Замена
Я. Шарль
️️️️
К. Алиев
79'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
Р. Чобанов
️️️️
Д. Полубояринов
75'
72'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Г. Гонгадзе
72'
Замена
М. Йосипой
️️️️
А. Симонян
61'
Замена
Е. Носков
️️️️
Н. Поярков
52'
Желтая карточка
А. Симонян
Желтая карточка
А. Синяк
49'
39'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гонгадзе
Желтая карточка
Д. Иванов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
4-2-3-1
13
Косаревский
51
Синяк
27
Молодцов
13
Иванов
2
Чуриков
28
Забелин
20
Полубояринов
77
Сасин
11
Бабаев
9
Максименко
21
Карпицкий
3-3-1-2-2
98
Имамов
50
Быков
44
Журавлев
79
Першин
17
Покидышев
46
Першин
16
Поярков
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгадзе
20
Полубояринов
22
Чобанов
22
Чобанов
20
Полубояринов
51
Синяк
69
Ермолин
69
Ермолин
51
Синяк
16
Поярков
91
Носков
91
Носков
16
Поярков
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
10
Симонян
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
10
Алиев
29
Шарль
29
Шарль
10
Алиев
Остались в запасе
Сокол
СКА-Хабаровск
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Сокол - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Помощники судьи:
Евгений Синянский (Ярославль)
Александр Приходько (Москва)
Резервный судья:
Ярослав Хромей (Воронеж)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Михаил Еровенко (Краснодар)
Стадион:
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