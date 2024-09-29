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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Тюмень
СКА-Хабаровск - Тюмень: обзор матча 29 сентября 2024
СКА-Хабаровск
29.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
38'
К. Алиев
44'
А. Симонян
88'
Д. Шавлохов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Тюмень
Желтая карточка
И. Имамов
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Бавин
90'
+2
88'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шавлохов
86'
Желтая карточка
М. Храмцов
82'
Желтая карточка
Д. Талалай
Замена
М. Йосипой
️️️️
Р. Гаджимурадов
78'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
К. Алиев
78'
76'
Замена
И. Мокаев
️️️️
А. Коротаев
76'
Замена
К. Косарев
️️️️
А. Кулишев
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
А. Гонгапшев
65'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Симонян
64'
61'
Замена
А. Воропаев
️️️️
А. Бем
Замена
Г. Гурбан
️️️️
Р. Емельянов
52'
Красная карточка
Н. Поярков
51'
46'
Замена
Д. Талалай
️️️️
А. Савинов
Желтая карточка
Н. Першин
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Симонян
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Алиев
38'
Желтая карточка
Р. Емельянов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-2-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
44
Журавлев
17
Покидышев
92
Емельянов
46
Першин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Алиев
3-2-1-3-1
1
Гошев
44
Сухорученко
30
Шавлохов
34
Храмцов
2
Поройков
72
Бем
4
Кленкин
32
Кулишев
10
Савинов
14
Кенфак
24
Коротаев
92
Емельянов
44
Гурбан
44
Гурбан
92
Емельянов
10
Алиев
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
10
Алиев
10
Симонян
40
Бавин
40
Бавин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
72
Бем
36
Воропаев
36
Воропаев
72
Бем
10
Савинов
8
Талалай
8
Талалай
10
Савинов
24
Коротаев
90
Мокаев
90
Мокаев
24
Коротаев
32
Кулишев
22
Косарев
22
Косарев
32
Кулишев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Тюмень
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
4
Борха Мартинес
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Тюмень
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Стадион:
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