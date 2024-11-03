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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 03 ноября 2024
Балтика
03.11.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
9'
А. Мохаммад
82'
Н. Мирошниченко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
Замена
А. Фернандес
️️️️
И. Петров
84'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Мирошниченко
82'
80'
Желтая карточка
Н. Поярков
76'
Желтая карточка
А. Быков
70'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Н. Першин
70'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
К. Алиев
70'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
О. Исаенко
️️️️
Ю. Ковалев
65'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Эльдарушев
65'
Замена
Д. Бегун
️️️️
В. Лисакович
64'
60'
Замена
Я. Шарль
️️️️
Г. Гонгадзе
Замена
В. Саусь
️️️️
А. Мохаммад
46'
32'
Замена
Р. Халимбеков
️️️️
Ю. Бавин
Желтая карточка
А. Мохаммад
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Мохаммад
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
2-2-3-1-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
96
Мохаммад
10
Петров
17
Ковалев
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
4-1-2-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
50
Быков
44
Журавлев
16
Поярков
46
Першин
4
Мартинес
40
Бавин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
99
Лисакович
57
Бегун
57
Бегун
99
Лисакович
17
Ковалев
44
Исаенко
44
Исаенко
17
Ковалев
96
Мохаммад
17
Саусь
17
Саусь
96
Мохаммад
10
Петров
10
Фернандес
10
Фернандес
10
Петров
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
40
Бавин
33
Халимбеков
33
Халимбеков
40
Бавин
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
46
Першин
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
46
Першин
10
Гонгадзе
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгадзе
10
Алиев
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Алиев
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
96
Алексей Кузнецов
ВР
6
Садыг Багиев
ОП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
6
Садыг Багиев
ОП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Фалов
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Ефим Рубцов (Санкт-Петербург)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Феликс Шикерханов (Дербент)
Стадион:
Ростех Арена
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