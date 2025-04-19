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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - СКА-Хабаровск
Черноморец - СКА-Хабаровск: обзор матча 19 апреля 2025
Черноморец
19.04.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
40'
Р. Акбашев (П)
75'
Г. Гузина
60'
А. Симонян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - СКА-Хабаровск
88'
Замена
М. Кутовой
️️️️
А. Симонян
Замена
А. Антонов
️️️️
Г. Гузина
88'
Замена
З. Юсупов
️️️️
Р. Акбашев
87'
84'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
Замена
И. Енин
️️️️
Е. Иванов
82'
ГОЛ! 2:1!
Г. Гузина
75'
Замена
М. Уридия
️️️️
З. Тарба
63'
62'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Р. Емельянов
61'
Замена
К. Алиев
️️️️
Н. Першин
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Симонян
46'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
А. Быков
46'
Замена
Г. Гурбан
️️️️
Ж. Киньонес
45'
+1
Желтая карточка
А. Симонян
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Акбашев
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
21
Павел Горелов
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-3-3-1
25
Солдатенко
17
Фомин
44
Чичинадзе
44
Милич
5
Мусалов
64
Ланин
71
Мастерной
8
Иванов
6
Тарба
99
Акбашев
30
Гузина
3-4-1-1-1
98
Имамов
50
Быков
17
Покидышев
44
Журавлев
91
Носков
46
Першин
92
Емельянов
79
Киньонес
4
Мартинес
10
Симонян
10
Гонгадзе
8
Иванов
35
Енин
35
Енин
8
Иванов
30
Гузина
77
Антонов
77
Антонов
30
Гузина
99
Акбашев
22
Юсупов
22
Юсупов
99
Акбашев
6
Тарба
25
Уридия
25
Уридия
6
Тарба
79
Киньонес
44
Гурбан
44
Гурбан
79
Киньонес
92
Емельянов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
92
Емельянов
10
Симонян
90
Кутовой
90
Кутовой
10
Симонян
46
Першин
10
Алиев
10
Алиев
46
Першин
50
Быков
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
50
Быков
Остались в запасе
Черноморец
СКА-Хабаровск
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
21
Павел Горелов
ОП
18
Даниил Гурченко
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
96
Алексей Кузнецов
ВР
6
Садыг Багиев
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
21
Павел Горелов
ОП
18
Даниил Гурченко
ПВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
6
Садыг Багиев
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Черноморец - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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