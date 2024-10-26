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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Черноморец
СКА-Хабаровск - Черноморец: обзор матча 26 октября 2024
СКА-Хабаровск
26.10.2024, суббота, 09:00
Россия. Первая лига, 16 тур
6 : 1
Завершен
Черноморец
11'
Г. Гонгадзе (П)
19'
Г. Гонгадзе (П)
40'
А. Симонян
52'
К. Алиев
78'
А. Гонгапшев
84'
А. Быков
21'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Черноморец
ГОЛ! 6:1!
А. Быков
84'
ГОЛ! 5:1!
А. Гонгапшев
78'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
К. Алиев
76'
Замена
М. Йосипой
️️️️
А. Симонян
76'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Р. Гаджимурадов
76'
Замена
Я. Шарль
️️️️
Г. Гонгадзе
68'
Желтая карточка
Г. Гурбан
60'
60'
Замена
А. Антонов
️️️️
В. Кротов
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Н. Першин
60'
ГОЛ! 4:1!
К. Алиев
52'
42'
Замена
М. Мусалов
️️️️
Е. Иванов
ГОЛ! 3:1!
А. Симонян
40'
28'
Желтая карточка
М. Уридия
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
23'
21'
ГОЛ! 2:1!
М. Уридия
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Гонгадзе
19'
Желтая карточка
Н. Першин
12'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Гонгадзе
11'
9'
Желтая карточка
А. Чичинадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
4-1-1-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
44
Журавлев
44
Гурбан
46
Першин
4
Мартинес
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Алиев
3-2-2-2-1
1
Фролкин
2
Черов
44
Чичинадзе
5
Стежко
6
Фищенко
35
Енин
8
Иванов
99
Акбашев
18
Гурченко
57
Кротов
25
Уридия
10
Гонгадзе
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгадзе
10
Симонян
7
Йосипой
7
Йосипой
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Алиев
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
46
Першин
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
46
Першин
8
Иванов
5
Мусалов
5
Мусалов
8
Иванов
57
Кротов
77
Антонов
77
Антонов
57
Кротов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Черноморец
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
6
Садыг Багиев
ОП
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
23
Никита Никифоров
ЦФ
18
Илья Родионов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
6
Садыг Багиев
ОП
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
40
Юрий Бавин
ЦП
Остались в запасе
23
Никита Никифоров
ЦФ
18
Илья Родионов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча СКА-Хабаровск - Черноморец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Андрей Стрелков (Курск)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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