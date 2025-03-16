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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Сочи
СКА-Хабаровск - Сочи: обзор матча 16 марта 2025
СКА-Хабаровск
16.03.2025, воскресенье, 08:00
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
58'
Р. Магаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Сочи
89'
Замена
О. Кожемякин
️️️️
К. Кравцов
87'
Желтая карточка
С. Терехов
68'
Замена
Л. Стойсавлевич
️️️️
Р. Пасевич
68'
Замена
М. Кайнов
️️️️
К. Заика
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
65'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
А. Симонян
65'
62'
Замена
В. Писарский
️️️️
П. Мелешин
60'
Желтая карточка
К. Заика
58'
ГОЛ! 0:1!
Р. Магаль
Желтая карточка
А. Симонян
42'
Желтая карточка
Н. Покидышев
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
4-1-1-2-2
98
Имамов
91
Носков
44
Журавлев
17
Покидышев
44
Гурбан
46
Першин
4
Мартинес
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Алиев
3-4-2-1
35
Дегтев
28
Магаль
4
Литвинов
5
Аберден
27
Заика
14
Сааведра
5
Кравцов
32
Терехов
97
Пасевич
14
Крамарич
11
Мелешин
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Симонян
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
97
Пасевич
55
Стойсавлевич
55
Стойсавлевич
97
Пасевич
5
Кравцов
22
Кожемякин
22
Кожемякин
5
Кравцов
27
Заика
13
Кайнов
13
Кайнов
27
Заика
11
Мелешин
77
Писарский
77
Писарский
11
Мелешин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сочи
79
Денис Першин
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
17
Артем Макарчук
ЛЗ
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
73
Стефан Калинов
ПЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
79
Денис Першин
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
73
Стефан Калинов
ПЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат:
Светлана Яшкина (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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