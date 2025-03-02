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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Нефтехимик - СКА-Хабаровск: обзор матча 02 марта 2025
Нефтехимик
02.03.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
86'
Р. Гаджимурадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - СКА-Хабаровск
90'
+1
Замена
Ж. Киньонес
️️️️
Г. Гурбан
86'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гаджимурадов
78'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
А. Симонян
77'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
77'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
76'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Г. Гонгадзе
Желтая карточка
К. Морозов
68'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Алиев
46'
Замена
К. Морозов
️️️️
Р. Денисов
46'
Желтая карточка
Р. Денисов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
79
Жеан Киньонес
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
3-1-2-3-1
66
Янович
65
Толстопятов
12
Ширяев
24
Кахидзе
16
Денисов
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Никитин
7
Шильцов
99
Абдоков
9
Алиев
4-1-1-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
44
Журавлев
17
Покидышев
91
Носков
46
Першин
4
Мартинес
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
16
Денисов
5
Морозов
5
Морозов
16
Денисов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
10
Симонян
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Симонян
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
44
Гурбан
79
Киньонес
79
Киньонес
44
Гурбан
10
Гонгадзе
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
43
Николай Присяжненко
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Текстильщик
- : -
06.12.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Богдан Головко
(Волгоград)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
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