|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|11
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Спартак-2 (Москва)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|07.11.2020
|43' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|50'
|01.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|28.10.2020
|62' -90'
|Алания (Владикавказ)
|5:1
|Акрон (Тольятти)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|13.10.2020
|80' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|09.10.2020
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Акрон (Тольятти)
|27.09.2020
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|57'
|19.09.2020
|1' -46'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|42'
|13.09.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|09.09.2020
|1' -68'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|62'
|05.09.2020
|1' -46'
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Велес (Москва)
|30.08.2020
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|89'
|22.08.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|16.08.2020
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|12.08.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|08.08.2020
|1' -54'
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|01.08.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)