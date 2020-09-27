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    Владимир Друковский - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Владимир
    Отчество Петрович
    Фамилия Друковский
    Состав Без клуба
    Родной город Омск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июля 1989 (33 года)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 11 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:0 Спартак-2 (Москва)
    21.11.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:1 Торпедо (Москва)
    07.11.2020 43' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Акрон (Тольятти)
    50'
    01.11.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 3:1 Текстильщик (Иваново)
    28.10.2020 62' -90' Алания (Владикавказ) 5:1 Акрон (Тольятти)
    24.10.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 3:4 Нефтехимик (Нижнекамск)
    17.10.2020 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 2:0 Акрон (Тольятти)
    13.10.2020 80' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Акрон (Тольятти)
    09.10.2020 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Акрон (Тольятти)
    27.09.2020 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 3:0 Акрон (Тольятти)
    57'
    19.09.2020 1' -46' Оренбург (Оренбург) 0:0 Акрон (Тольятти)
    42'
    13.09.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:2 Чайка (Песчанокопское)
    09.09.2020 1' -68' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Акрон (Тольятти)
    62'
    05.09.2020 1' -46' Акрон (Тольятти) 0:1 Велес (Москва)
    30.08.2020 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Акрон (Тольятти)
    89'
    22.08.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    16.08.2020 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 1:0 Акрон (Тольятти)
    12.08.2020 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Акрон (Тольятти)
    08.08.2020 1' -54' Акрон (Тольятти) 2:1 Шинник (Ярославль)
    01.08.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Акрон (Тольятти)
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