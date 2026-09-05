Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Дмитрий Никитинский - статистика

Балтика
9 февраля 1992 (34), Волоколамск
#40 | Защитник
180 см | 70 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Балтика-2
1 : 1
05.09.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Искра
1 : 1
29.08.2026
Балтика-2
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Балтика-2
3 : 0
23.08.2026
Муром
1' - 45'
45'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сибирь
13
5
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
1' - 90'
10'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
1' - 90'
52'
68'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
1' - 70'
15'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Родина-2
1 : 1
17.05.2026
Сибирь
1' - 90'
90'
56'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Сибирь
4 : 1
10.05.2026
Ленинградец
1' - 84'
11, 40'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
03.05.2026
Сибирь
1' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Сибирь
1 : 0
26.04.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Калуга
1 : 2
19.04.2026
Сибирь
1' - 85'
82'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Сибирь
2 : 2
12.04.2026
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Велес
2 : 0
08.04.2026
Сибирь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Иртыш
1 : 3
04.04.2026
Сибирь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Сибирь
1 : 0
29.03.2026
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Сибирь
3 : 0
15.03.2026
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Текстильщик
5 : 1
08.03.2026
Сибирь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Сибирь
2 : 2
01.03.2026
Волгарь
1' - 90'
Главные новости
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+