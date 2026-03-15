Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сибирь - Торпедо Миасс: обзор матча 15 марта 2026

Сибирь
15.03.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо Миасс
1' А. Макурин 26' Д. Яковлев 32' Д. Квеквескири (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Сибирь - Торпедо Миасс
Завершен
Желтая карточка
Дмитрий Редькович
90' +5
Замена
️️️️➡️️ Никита Мацхарашвили
89'
80'
Замена
️️️️➡️️ Евгений Ибрагимов
74'
Замена
️️️️➡️️ Григорий Борисенко
Замена
Александр Носов ️️️️➡️️ Даур Квеквескири
70'
Замена
️️️️➡️️ Денис Покотыло
60'
Замена
Амур Балкизов ️️️️➡️️ Дмитрий Яковлев
60'
Желтая карточка
Денис Покотыло
54'
Замена
️️️️➡️️ Александр Елисеев
46'
46'
Замена
️️️️➡️️ Даниил Горовых
46'
Замена
️️️️➡️️ Александр Балахонов
Желтая карточка
Антон Макурин
39'
ГОЛ с пенальти! 3:0! Даур Квеквескири
32'
ГОЛ! 2:0! Дмитрий Яковлев
26'
18'
Желтая карточка
Григорий Борисенко
7'
Пенальти не реализован Григорий Борисенко
ГОЛ! 1:0! Антон Макурин
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
31
Георгий Зотов
ЛЗ
11
Даур Квеквескири
ЛЗ
2
Александр Елисеев
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ПЗ
23
Антон Кротов
ПЗ
49
Максим Караев
ПЗ
21
Антон Макурин
ЛП
21
Никита Мацхарашвили
ЦП
71
Дмитрий Яковлев
ПП
7
Денис Покотыло
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
8
Даниил Горовых
ЛЗ
44
Владимир Попов
ЛЗ
61
Семен Столбов
ЛЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
67
Роман Ткачук
ПЗ
22
Дмитрий Кузьмин
ПЗ
6
Евгений Ибрагимов
ПЗ
10
Никита Хлынов
ЛП
50
Денис Файзуллин
ПП
90
Григорий Борисенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Сибирь
10
Дмитрий Великодный
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
18
Данила Мекш
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
11
Александр Носов
ЦЗ
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
26
Артем Попков
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
Торпедо Миасс
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
21
Денис Рубанов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
7
Максим Тарасов
ЦЗ
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
3-2-3-1
35
Киселев
23
Кротов
31
Зотов
11
Квеквескири
2
Елисеев
49
Караев
21
Макурин
21
Мацхарашвили
71
Яковлев
7
Покотыло
3-2-2-1
27
Ковалев
8
Горовых
44
Попов
2
Балахонов
6
Ибрагимов
61
Столбов
50
Файзуллин
10
Хлынов
90
Борисенко
71
Яковлев
80
Балкизов
80
Балкизов
71
Яковлев
11
Квеквескири
11
Носов
11
Носов
11
Квеквескири
Остались в запасе
Сибирь
Торпедо Миасс
10
Дмитрий Великодный
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
18
Данила Мекш
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
26
Артем Попков
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Тренев
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
21
Денис Рубанов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
7
Максим Тарасов
ЦЗ
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Остались в запасе
10
Дмитрий Великодный
ЦЗ
54
Вадим Говор
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
18
Данила Мекш
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
26
Артем Попков
ЦЗ
16
Алексей Кармин
ЦЗ
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
21
Денис Рубанов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
7
Максим Тарасов
ЦЗ
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Тренев
Главный тренер
Владимир Федоров
Статистика матча Сибирь - Торпедо Миасс
3
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
21
17
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Сибирь
Торпедо Миасс
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая, 08:59
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2
26 мая, 08:47
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая, 08:36
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2
26 мая, 08:47
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая, 18:13
6
«Велес» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2
7 апреля, 10:22
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая, 08:59
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая, 08:36
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля, 10:29
«Калуга» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.9
28 марта, 09:40
«Кубань» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.75
3 октября 2025, 10:25
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Сибирь
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Родина-2
1 : 1
17.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Сибирь
4 : 1
10.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
17.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 0
10.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 