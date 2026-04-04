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Иртыш - Сибирь: обзор матча 04 апреля 2026

Иртыш
04.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
1 : 3
Завершен
Сибирь
3' Д. Покотыло 8' Д. Покотыло 43' Д. Покотыло
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Иртыш - Сибирь
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Азнаур Герюгов
86'
79'
Замена
Амур Балкизов ️️️️➡️️ Денис Покотыло
73'
Замена
️️️️➡️️ Никита Мацхарашвили
73'
Замена
Александр Носов ️️️️➡️️ Даур Квеквескири
64'
Замена
Антон Кротов ️️️️➡️️ Георгий Зотов
64'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Яковлев
Замена
Роман Янушковский ️️️️➡️️ Юрий Бавин
61'
49'
Желтая карточка
Георгий Зотов
Замена
Никита Дорофеев ️️️️➡️️ Артемий Малеев
46'
43'
ГОЛ! 0:3! Денис Покотыло
35'
Желтая карточка
Дмитрий Редькович
8'
ГОЛ! 0:2! Денис Покотыло
3'
ГОЛ! 0:1! Денис Покотыло
1'
Желтая карточка
Даниил Петрунин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
16
Андрей Савин
ВР
18
Илья Крылов
ЛЗ
8
Артемий Малеев
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЛЗ
81
Артур Янгаев
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
6
Кирилл Сараев
ПЗ
11
Александр Смирнов
ЛП
27
Юрий Бавин
ЦП
7
Азнаур Герюгов
ПП
77
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ПЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
21
Антон Макурин
ПЗ
11
Даур Квеквескири
ЛП
21
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Денис Покотыло
ПП
10
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Иртыш
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
89
Никита Дорофеев
ЦЗ
9
Михаил Сентюрин
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
17
Артур Шлеермахер
ЦЗ
10
Роман Янушковский
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
15
Матвей Жустьев
ЦЗ
25
Платон Раздымаха
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
Сибирь
23
Антон Кротов
ЦЗ
39
Антон Кобялко
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
9
Александр Носов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
80
Амур Балкизов
ЦЗ
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
3-2-3-1
16
Савин
19
Устинов
18
Крылов
8
Малеев
44
Садыков
6
Сараев
11
Смирнов
27
Бавин
7
Герюгов
77
Билалов
3-2-3-1
35
Киселев
4
Елисеев
49
Караев
3
Петрунин
21
Макурин
31
Зотов
7
Покотыло
21
Мацхарашвили
11
Квеквескири
10
Яковлев
8
Малеев
89
Дорофеев
89
Дорофеев
8
Малеев
27
Бавин
10
Янушковский
10
Янушковский
27
Бавин
31
Зотов
23
Кротов
23
Кротов
31
Зотов
11
Квеквескири
9
Носов
9
Носов
11
Квеквескири
7
Покотыло
80
Балкизов
80
Балкизов
7
Покотыло
Остались в запасе
Иртыш
Сибирь
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
9
Михаил Сентюрин
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
17
Артур Шлеермахер
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
15
Матвей Жустьев
ЦЗ
25
Платон Раздымаха
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
39
Антон Кобялко
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Комков
Остались в запасе
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
9
Михаил Сентюрин
ЦЗ
16
Дмитрий Медведев
ЦЗ
31
Константин Шохин
ЦЗ
17
Артур Шлеермахер
ЦЗ
97
Ярослав Тарасов
ЦЗ
15
Матвей Жустьев
ЦЗ
25
Платон Раздымаха
ЦЗ
23
Никита Жустьев
ЦЗ
60
Владислав Полетаев
ЦЗ
Остались в запасе
39
Антон Кобялко
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
40
Дмитрий Никитинский
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Главный тренер
Вячеслав Комков
Статистика матча Иртыш - Сибирь
1
4
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
14
Офсайды
2
4
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
2
3
Информация о матче
Главный судья:
O. Zhuravlev
Стадион:
Красная Звезда
Новости команд
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Иртыш
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Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
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1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
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1 : 0
07.06.2026
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