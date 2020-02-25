Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пол Галлахер - статистика

Завершил карьеру
9 августа 1984 (42), Глазго
#12 | Полузащитник
183 см | 79 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
17
6
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Вест Бромвич
2 : 0
25.02.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Престон
2 : 1
22.02.2020
Халл Сити
1' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
0 : 1
15.02.2020
Миллуолл
Был в запасе
85'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Сток Сити
0 : 2
12.02.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
08.02.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
1 : 1
11.01.2020
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Престон
0 : 2
01.01.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Престон
0 : 2
29.12.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Лидс
1 : 1
26.12.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Кардифф
0 : 0
21.12.2019
Престон
1' - 90'
21'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
2 : 1
14.12.2019
Лутон Таун
1' - 90'
5'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Халл Сити
4 : 0
27.11.2019
Престон
1' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Дерби Каунти
1 : 0
23.11.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Престон
3 : 1
09.11.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
50'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2019
Престон
Был в запасе
58'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
3 : 2
26.10.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Престон
1 : 1
22.10.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Рединг
1 : 0
19.10.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Престон
5 : 1
05.10.2019
Барнсли
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Мидлсбро
1 : 1
01.10.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
3 : 3
28.09.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
21.09.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
2 : 0
14.09.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
31.08.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Престон
2 : 1
24.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Престон
3 : 1
21.08.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Суонси
3 : 2
17.08.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
3 : 0
10.08.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
54'
6'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Миллуолл
1 : 0
03.08.2019
Престон
1' - 90'
Главные новости
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
22:43
11
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
2
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
10
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
15
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+