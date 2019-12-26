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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Престон
Лидс - Престон: обзор матча 26 декабря 2019
Лидс
26.12.2019, четверг, 20:15
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 1
Завершен
Престон
89'
С. Даллас
22'
А. Брауне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Престон
ГОЛ! 1:1!
С. Даллас
Пас отдал
Л. Эйлинг
89'
80'
Желтая карточка
Т. Кларк
Желтая карточка
М. Клих
80'
Желтая карточка
С. Даллас
80'
75'
Желтая карточка
Р. Ледсон
Желтая карточка
К. Филлипс
73'
72'
Желтая карточка
П. Хантингтон
68'
Желтая карточка
Б. Пирсон
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Брауне
Пас отдал
Т. Баркуйзен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Престон
1
Деклан Радд
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лидс
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Престон
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
4-1-1-1-2
1
Касилья
7
Алиоски
6
Купер
12
Эйлинг
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
45
Бэмфорд
4-4-2
1
Радд
5
Кларк
23
Хантингтон
6
Дэвис
16
Хьюз
29
Баркуйзен
8
Брауне
4
Пирсон
44
Поттс
24
Магуайр
35
Наджент
Остались в запасе
Лидс
Престон
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Лидс - Престон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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