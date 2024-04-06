Александр Лукин - статистика
#57 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Лукин
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Александр
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Лукин
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|58' - 90'
|Луки-Энергия
|0:2
|Чертаново
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луки-Энергия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|58' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)