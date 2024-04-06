Павел Бордуков - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Бордуков
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1993 (31 год)
|Рост
|174
|Имя
|Павел
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Бордуков
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1993 (31 год)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|Был в запасе
|Сморгонь
|0:0
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Днепр
|0:2
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|БАТЭ
|1:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Днепр
|0:2
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур