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Альберто Буэно
Статистика
Альберто Буэно - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1988 (38), Мадрид
#19 | Нападающий
178 см | 65 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2019/2020
Португалия. Примейра 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0 : 1
19.05.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
4 : 1
13.05.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Малага
0 : 3
06.05.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
2 : 1
30.04.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2 : 0
22.04.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
1 : 0
19.04.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Малага
1 : 2
15.04.2018
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1 : 0
01.04.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 0
18.03.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 2
10.03.2018
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леганес
2 : 0
03.03.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0 : 1
28.02.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
2 : 1
25.02.2018
Малага
82' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1 : 2
17.02.2018
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
0 : 1
10.02.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.02.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0 : 0
27.01.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
1 : 1
22.01.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
12.01.2018
Малага
Был в запасе
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