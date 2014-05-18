Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрий Габовда - статистика

Завершил карьеру
6 мая 1989 (37), Мукачево
#19 | Нападающий
181 см | 72 кг
Украина
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Таврия
14
0
1
2
0
Карпаты
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Черноморец
0 : 0
18.05.2014
Карпаты
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Карпаты
2 : 4
11.05.2014
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Днепр
1 : 4
04.05.2014
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Карпаты
2 : 2
27.04.2014
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Заря
2 : 2
23.04.2014
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Карпаты
0 : 1
16.04.2014
Мариуполь
50' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Карпаты
2 : 2
12.04.2014
Динамо К
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Говерла
2 : 1
30.11.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Таврия
2 : 2
24.11.2013
Волынь
1' - 90'
54'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Заря
0 : 0
09.11.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Мариуполь
1 : 2
02.11.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Металлург
2 : 1
20.10.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Таврия
0 : 1
04.10.2013
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Карпаты
2 : 1
29.09.2013
Таврия
1' - 90'
45'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Таврия
0 : 3
21.09.2013
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Днепр
1 : 0
15.09.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Таврия
3 : 1
30.08.2013
Металлург
1' - 90'
80'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Таврия
1 : 2
25.08.2013
Черноморец
1' - 77'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Динамо К
2 : 0
18.08.2013
Таврия
28' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 0
21.07.2013
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Таврия
0 : 2
12.07.2013
Заря
1' - 80'
Главные новости
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
3
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
5
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
2
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
49
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
3
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
5
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+