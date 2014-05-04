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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Карпаты
Днепр - Карпаты: обзор матча 04 мая 2014
Днепр
04.05.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Карпаты
49'
Е. Селезнев
56'
С. Зенев (П)
63'
Д. Лепа
84'
А. Гладкий
90+8'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Карпаты
90'
+8
ГОЛ! 1:4!
А. Гладкий
Пас отдал
Д. Васин
90'
+3
Желтая карточка
А. Гладкий
84'
ГОЛ! 1:3!
А. Гладкий
78'
Замена
Д. Васин
️️️️
С. Зенев
73'
Желтая карточка
М. Даушвили
Замена
Матеус
️️️️
Н. Калинич
66'
63'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лепа
Пас отдал
Я. Мартынюк
Замена
Д. Кулаков
️️️️
А. Федецкий
62'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Е. Чеберячко
61'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Зенев
Желтая карточка
Е. Чеберячко
55'
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Е. Коноплянка
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
20
Сергей Зенев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
91
Юрий Яструб
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
4-2-2-2
71
Бойко
2
Влад
3
Мазух
14
Чеберячко
44
Федецкий
89
Политыло
29
Ротань
22
Коноплянка
20
Жулиано
11
Селезнев
9
Калинич
4-1-1-1-3
31
Ильющенков
4
Гитченко
6
Балажиц
20
Пашаев
21
Костевич
9
Мартынюк
20
Даушвили
8
Чачуа
11
Лепа
20
Гладкий
20
Зенев
44
Федецкий
15
Кулаков
15
Кулаков
44
Федецкий
9
Калинич
99
Матеус
99
Матеус
9
Калинич
14
Чеберячко
10
Зозуля
10
Зозуля
14
Чеберячко
20
Зенев
39
Васин
39
Васин
20
Зенев
Остались в запасе
Днепр
Карпаты
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
91
Юрий Яструб
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
Остались в запасе
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
91
Юрий Яструб
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Днепр - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Днепр-Арена
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