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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Мариуполь
Карпаты - Мариуполь: обзор матча 16 апреля 2014
Карпаты
16.04.2014, среда, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Мариуполь
35'
В. Кулач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Мариуполь
90'
Замена
С. Яворский
️️️️
В. Чурко
81'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
А. Тотовицкий
Желтая карточка
А. Гладкий
71'
69'
Замена
С. Шевчук
️️️️
Д. Таргамадзе
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
А. Чачуа
67'
Замена
И. Пластун
️️️️
Е. Бохашвили
54'
Красная карточка
Г. Балажиц
52'
Замена
Ю. Габовда
️️️️
С. Зенев
50'
Желтая карточка
Е. Бохашвили
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
В. Кулач
Пас отдал
В. Чурко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
Мариуполь
87
Ярослав Хоменко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-2-1-3
1
Пидкивка
21
Костевич
4
Гитченко
6
Балажиц
11
Мирошниченко
20
Даушвили
5
Федорчук
8
Чачуа
20
Гладкий
20
Зенев
77
Бохашвили
4-3-2-1
1
Гальчук
91
Бутко
18
Ордец
32
Ищенко
93
Цюпа
6
Довгий
24
Гречишкин
99
Таргамадзе
11
Чурко
5
Тотовицкий
10
Кулач
20
Зенев
19
Габовда
19
Габовда
20
Зенев
77
Бохашвили
32
Пластун
32
Пластун
77
Бохашвили
8
Чачуа
9
Мартынюк
9
Мартынюк
8
Чачуа
11
Чурко
13
Яворский
13
Яворский
11
Чурко
99
Таргамадзе
70
Шевчук
70
Шевчук
99
Таргамадзе
5
Тотовицкий
16
Мандзюк
16
Мандзюк
5
Тотовицкий
Остались в запасе
Карпаты
Мариуполь
23
Роман Мисак
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
87
Ярослав Хоменко
ВР
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Остались в запасе
87
Ярослав Хоменко
ВР
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Карпаты - Мариуполь
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Украина
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