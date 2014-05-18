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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Карпаты
Черноморец - Карпаты: обзор матча 18 мая 2014
Черноморец
18.05.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Карпаты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Карпаты
90'
+2
Замена
Ю. Габовда
️️️️
Д. Лепа
85'
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
А. Гладкий
69'
Замена
Д. Васин
️️️️
С. Зенев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
99
Вадим Яворский
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
91
Юрий Яструб
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
4-5-1
22
Безотосный
2
Ковальчук
4
Тейку
3
Лео Матос
22
Зубейко
19
Гай
94
Данченко
8
Ковальчук
17
Аржанов
82
Ребенок
69
Антонов
3-1-1-1-4
31
Ильющенков
20
Пашаев
6
Балажиц
4
Гитченко
9
Мартынюк
5
Федорчук
8
Чачуа
21
Бартулович
20
Гладкий
20
Зенев
11
Лепа
11
Лепа
19
Габовда
19
Габовда
11
Лепа
20
Гладкий
77
Бохашвили
77
Бохашвили
20
Гладкий
20
Зенев
39
Васин
39
Васин
20
Зенев
Остались в запасе
Черноморец
Карпаты
61
Евгений Смирнов
ЦП
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
91
Юрий Яструб
ЦП
23
Роман Мисак
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
61
Евгений Смирнов
ЦП
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Остались в запасе
91
Юрий Яструб
ЦП
23
Роман Мисак
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Черноморец - Карпаты
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Оболонь
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