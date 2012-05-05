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Давид Ландзафаме
Статистика
Давид Ландзафаме - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1987 (39), Турин
#7 | Нападающий
180 см | 74 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катания
12
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 2
05.05.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Катания
0 : 1
02.05.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
1 : 1
28.04.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3 : 0
24.04.2012
Катания
54' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2 : 0
21.04.2012
Аталанта
1' - 67'
44'
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1 : 2
11.04.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
3 : 2
07.04.2012
Катания
76' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Катания
1 : 1
31.03.2012
Милан
85' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
2 : 2
25.03.2012
Катания
83' - 90'
85'
Италия. Серия А, 28 тур
Катания
1 : 0
18.03.2012
Лацио
90' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3 : 1
26.02.2012
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
0 : 1
22.02.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
0 : 1
04.12.2011
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
4 : 0
06.11.2011
Катания
1' - 63'
7'
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
2 : 1
29.10.2011
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1 : 1
26.10.2011
Катания
64' - 90'
86'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
22.10.2011
Катания
73' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
2 : 1
15.10.2011
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Новара
3 : 3
02.10.2011
Катания
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
1 : 1
25.09.2011
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
3 : 0
21.09.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Катания
1 : 0
18.09.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
0 : 0
11.09.2011
Сиена
1' - 59'
11'
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