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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Милан
Катания - Милан: обзор матча 31 марта 2012
Катания
31.03.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Милан
57'
Н. Сполли
34'
Робиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Милан
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
С. Альмирон
+2
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
А. Гомес
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Аквилани
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Робиньо
Замена
К. Льяма
️️️️
П. Баррьентос
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ! 1:1!
Н. Сполли
Пас отдал
Н. Легротталье
Замена
К. Боатенг
️️️️
У. Эмануэльсон
Желтая карточка
Ф. Мексес
ГОЛ! 0:1!
Робиньо
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЛП
18
Гонсало Бергессио
ЛВ
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ПП
28
Пабло Баррьентос
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛАЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПАЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
70
Робиньо
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
4-3-2-1
22
Каррисо
15
Марчезе
6
Легротталье
2
Сполли
16
Мотта
4
Альмирон
10
Лоди
22
Иско
18
Бергессио
28
Баррьентос
10
Гомес
2-2-3-1-2
32
Аббьяти
23
Бонера
5
Мексес
20
Абате
7
Антонини
20
Аквилани
90
Амброзини
23
Ночерино
18
Эмануэльсон
11
Ибрагимович
70
Робиньо
10
Гомес
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
10
Гомес
28
Баррьентос
19
Льяма
19
Льяма
28
Баррьентос
4
Альмирон
17
Сеймур
17
Сеймур
4
Альмирон
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
20
Аквилани
11
Лопес
11
Лопес
20
Аквилани
Остались в запасе
Катания
Милан
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Катания - Милан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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