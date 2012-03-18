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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Лацио
Катания - Лацио: обзор матча 18 марта 2012
Катания
18.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
80'
Н. Легротталье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Лацио
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
А. Гомес
+1
Желтая карточка
С. Маури
Замена
Л. Козак
️️️️
А. Кандрева
Замена
Т. Рокки
️️️️
Эрнанес
ГОЛ! 1:0!
Н. Легротталье
Пас отдал
Ф. Лоди
Желтая карточка
А. Диас
Замена
А. Риккьюти
️️️️
С. Альмирон
Желтая карточка
М. Клозе
Замена
К. Льяма
️️️️
П. Баррьентос
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
Н. Сполли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
32
Кристиан Брокки
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Эрнанес
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-4-2
22
Каррисо
15
Марчезе
55
Беллуски
2
Сполли
6
Легротталье
28
Баррьентос
4
Альмирон
10
Лоди
22
Иско
10
Гомес
18
Бергессио
4-2-3-1
22
Маркетти
5
Скалони
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
24
Ледесма
32
Брокки
10
Эрнанес
87
Кандрева
6
Маури
11
Клозе
10
Гомес
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
10
Гомес
28
Баррьентос
19
Льяма
19
Льяма
28
Баррьентос
4
Альмирон
24
Риккьюти
24
Риккьюти
4
Альмирон
87
Кандрева
18
Козак
18
Козак
87
Кандрева
10
Эрнанес
18
Рокки
18
Рокки
10
Эрнанес
Остались в запасе
Катания
Лацио
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
30
Эмилиано Альфаро
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
Остались в запасе
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
30
Эмилиано Альфаро
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Катания - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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