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Сократис Папастатопулос
Новости
Сократис Папастатопулос - новости
Завершил карьеру
9 июня 1988 (38), Каламата
#19 | Защитник
185 см | 85 кг
Греция
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Публикации
Фото
Экс-защитник «Арсенала» Папастатопулос перешел в «Олимпиакос»
2021.01.25 21:24
«Олимпиакос» выиграл борьбу за Папастотопулоса у клубов Серии А и Примеры
2021.01.24 09:05
Фото
«Спасибо, Папа». «Арсенал» расторг контракт с Сократисом по обоюдному согласию
2021.01.20 17:20
1
Защитник Папастотопулос может перейти из «Арсенала» в «Дженоа»
2021.01.09 21:15
«Ювентус» хочет купить Умтити
2020.12.03 15:07
2
Игроки сборной Греции поставили ультиматум федерации. Они требуют отставки главного тренера Анастасиадиса
2019.06.12 14:51
4
Фото
УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге Европы
2019.04.12 21:42
3
Сократис: «Когда что-то не так, все начинают критиковать Озила. Но нужно смотреть, что он сделал для клуба за последние годы»
2019.02.23 14:49
2
Защитник «Арсенала» Сократис выбыл на месяц из-за травмы. Косиельни избежал перелома
2019.01.27 19:11
Фото
Лунев и Паредес – в команде недели Лиги Европы
2018.10.05 13:09
25
Папастатопулос: «Эмери будет сложно добиться в «Арсенале» того же, что и Венгер»
2018.09.29 11:43
Папастатопулос: «Торрейра – это трансформер. На поле он сумасшедший, вне его – спокойный»
2018.09.29 07:25
Папастатопулос пожертвовал недельный доход пострадавшим от пожаров в Греции
2018.07.26 09:15
1
Сократис: «Моя фамилия – Папастатопулос. Но все называют меня Папой»
2018.07.02 20:07
3
Видео
Сократис перешел в «Арсенал» из «Боруссии» Д
2018.07.02 19:23
1
«Боруссия» попросила «Арсенал» отложить трансфер Папастатопулоса до июля
2018.06.11 17:50
«Арсенал» договорился о переходе Папастатопулоса за 16 миллионов
2018.06.08 20:30
1
Папастатопулос выбрал переход в «Арсенал», отклонив предложение «МЮ»
2018.06.05 11:26
2
«Арсенал» начал переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу Папастатопулоса
2018.05.28 07:13
Мустафи может перейти из «Арсенала» в «Ювентус»
2018.05.26 01:41
1
Папастатопулос хочет уйти из «Боруссии». «Арсенал» – главный претендент на грека
2018.05.14 18:25
«Арсенал» – фаворит в гонке за Папастатопулосом. Британцы готовы отдать за грека более 17 миллионов
2018.04.29 09:08
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят купить Папастатопулоса
2018.04.07 09:24
«МЮ» интересуется защитником «Боруссии» Папастатопулосом
2018.03.15 15:26
2
Папастатопулос вошел в шорт-лист «Манчестер Юнайтед»
2018.03.10 12:48
2
«Кельн» намерен обжаловать результат матча с «Боруссией»
2017.09.19 07:36
1
«Ювентус» проявляет интерес к Папастатопулосу
2017.07.16 07:10
«Челси» и «Арсенал» поспорят за Сократиса
2017.06.12 01:41
1
Папастатопулос: «Взрыв? Это был самый тяжелый день в моей жизни»
2017.04.13 08:46
Папастатопулос: «Сложно играть в футбол на следующий день после взрывов. Я чувствую себя животным»
2017.04.13 01:11
4
1
2
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