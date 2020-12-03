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    «Ювентус» хочет купить Умтити

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити находится в сфере интересов «Ювентуса».

    Туринцы рассматривают 27-летнего француза в качестве замены Джорджо Кьеллини, который близок к завершению карьеры.

    В списке альтернативных целей у «Ювентуса» защитник «Фиорентины» Никола Миленкович, Сократис Папастатопулос из «Арсенала» и Давид Алаба из «Баварии».

    • В этом сезоне Умтити провел во всех турнирах 17 матчей.
    • Рыночная стоимость защитника – 12 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    03.12.2020 15:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2083

      ItalianFootball 4 декабря 2020, 10:58

      Аренда с ВОЗМОЖНЫМ правом выкупа. Все остальное глупости.

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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 3 декабря 2020, 19:01

      Самуэльку Умтити?да забирайте хоть за 10 лямов,он Барсе и даром не нужен...

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