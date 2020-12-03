«Ювентус» хочет купить Умтити

Аренда с ВОЗМОЖНЫМ правом выкупа. Все остальное глупости.
Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити находится в сфере интересов «Ювентуса».
Туринцы рассматривают 27-летнего француза в качестве замены Джорджо Кьеллини, который близок к завершению карьеры.
В списке альтернативных целей у «Ювентуса» защитник «Фиорентины» Никола Миленкович, Сократис Папастатопулос из «Арсенала» и Давид Алаба из «Баварии».
- В этом сезоне Умтити провел во всех турнирах 17 матчей.
- Рыночная стоимость защитника – 12 миллионов евро.