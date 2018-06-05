Папастатопулос выбрал переход в «Арсенал», отклонив предложение «МЮ»

Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос продолжит карьеру в «Арсенале», отклонив по этой причине предложение со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Был интерес со стороны «МЮ». Знаю, что у них хорошие отношения с «Боруссией», клубы вели переговоры, но Сократис выбрал «Арсенал». Еще два года назад лондонцы вели переговоры, но я не знаю почему тогда сделка не состоялась.

Он выходит на более высокий уровень, переходя в самую конкурентоспособную лигу. Уверен, у Сократиса все получится здесь», – рассказал отец футболиста.

Трансфер оценивается в 16 миллионов фунтов стерлингов.