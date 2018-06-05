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    Папастатопулос выбрал переход в «Арсенал», отклонив предложение «МЮ»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос продолжит карьеру в «Арсенале», отклонив по этой причине предложение со стороны «Манчестер Юнайтед».

    «Был интерес со стороны «МЮ». Знаю, что у них хорошие отношения с «Боруссией», клубы вели переговоры, но Сократис выбрал «Арсенал». Еще два года назад лондонцы вели переговоры, но я не знаю почему тогда сделка не состоялась.

    Он выходит на более высокий уровень, переходя в самую конкурентоспособную лигу. Уверен, у Сократиса все получится здесь», – рассказал отец футболиста.

    Трансфер оценивается в 16 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.06.2018 11:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 5 июня 2018, 14:36

      кто же у Боруссии в центре будет или опять сезон на смарку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 5 июня 2018, 13:06

      За Аубамеянгом соскучился))

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