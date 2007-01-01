Игроки сборной Греции поставили ультиматум федерации. Они требуют отставки главного тренера Анастасиадиса

Защитники сборной Греции Костас Манолас и Сократис Папастатопулос требуют, чтобы главный Ангелос Анастасиадис ушел в отставку.

По информации Gazzetta.gr, футболисты поставили ультиматум главе Федерации футбола страны Эвангелиосу Грамменосу: либо команду покидает Анастасиадис, либо они.

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Элвин Керимов, во вторник после поражения греков от Армении (2:3) в матче отбора к Евро-2020 в раздевалке команды произошла перепалка между Анастасиадисом и защитником Василисом Торосидисом. Лидеры сборной встали на сторону последнего.