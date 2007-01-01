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    Игроки сборной Греции поставили ультиматум федерации. Они требуют отставки главного тренера Анастасиадиса

    Защитники сборной Греции Костас Манолас и Сократис Папастатопулос требуют, чтобы главный Ангелос Анастасиадис ушел в отставку.

    По информации Gazzetta.gr, футболисты поставили ультиматум главе Федерации футбола страны Эвангелиосу Грамменосу: либо команду покидает Анастасиадис, либо они.

    Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Элвин Керимов, во вторник после поражения греков от Армении (2:3) в матче отбора к Евро-2020 в раздевалке команды произошла перепалка между Анастасиадисом и защитником Василисом Торосидисом. Лидеры сборной встали на сторону последнего.

    • После четырех туров Греция занимает в турнирной таблице группы J четвертое место, набрав четыре очка.
    • Анастасиадис возглавляет команду с октября 2018 года.

    Источник: Gazzetta.gr

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3524

      la verdad 13 минут назад

      Особенно Геннадий Орлов протестуэ.... :)

      Папастотопулос, Анастасиадис :))) Да ещё и Эвангелиос Грамменос :)))

      Я плАчу Карл :)))

      0
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      Рейтинг: +2277

      Nesterenko 44 минуты назад

      Письмо 14 только в более наглой форме)

      0
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      Рейтинг: +7214

      Cules2013 1 час назад

      давно у Греции не было ни хорошей игры, ни подходящего тренера.

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