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    Ангелос Анастасиадис

    Тренер
    Имя Ангелос
    Фамилия Анастасиадис
    Гражданство Греция
    Дата рождения 8 марта 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Греция 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.03.2019 Босния и Герцеговина 2 : 2 Греция
    08.06.2019 Греция 0 : 3 Италия
    11.06.2019 Греция 2 : 3 Армения
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