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    «Боруссия» попросила «Арсенал» отложить трансфер Папастатопулоса до июля

    Дортмундская «Боруссия» попросила «Арсенал» об отсрочке трансфера защитника Сократиса Папастатопулоса.

    «Канониры» уже договорились с черно-желтыми о сумме компенсации за 30-летнего футболиста в размере 16 миллионов фунтов стерлингов. Сам грек уже также согласовал условия личного контракта с лондонцами.

    Тем не менее «Боруссия» обратилась к «Арсеналу» с просьбой отложить сделку. Дортмундцы не хотят, чтобы трансфер состоялся до следующего финансового года, который начнется 1 июля. Лондонский клуб, в свою очередь, готов подождать.

    Источник: Tribalfootball

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    11.06.2018 17:50
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