«Боруссия» попросила «Арсенал» отложить трансфер Папастатопулоса до июля

Дортмундская «Боруссия» попросила «Арсенал» об отсрочке трансфера защитника Сократиса Папастатопулоса.

«Канониры» уже договорились с черно-желтыми о сумме компенсации за 30-летнего футболиста в размере 16 миллионов фунтов стерлингов. Сам грек уже также согласовал условия личного контракта с лондонцами.

Тем не менее «Боруссия» обратилась к «Арсеналу» с просьбой отложить сделку. Дортмундцы не хотят, чтобы трансфер состоялся до следующего финансового года, который начнется 1 июля. Лондонский клуб, в свою очередь, готов подождать.